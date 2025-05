Campeão meio-médio, Belal Muhammad revela que usará bandeira da Palestina no UFC 315

No dia 10 de maio, Belal Muhammad fará sua primeira defesa de cinturão contra Jack Della Maddalena, no UFC 315. E, ao adentrar a arena 'Bell Centre', no Canadá, o campeão dos meio-médios (77 kg) levará consigo um símbolo marcante de suas origens: a bandeira da Palestina. Filho de pais da região, o wrestler reforçou seu compromisso com o povo palestino, apesar de ter nascido e sido criado nos Estados Unidos.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Belal revelou que negociou o plano com a alta cúpula do Ultimate, recebendo o sinal verde para prosseguir. Até por se tratar de um tema polêmico e que divide opiniões, o detentor do cinturão até 77 kg já foi criticado por defender a Palestina no contexto do conflito com Israel. Os comentários negativos, porém, não parecem abalar o americano, que pretende utilizar cada vez mais seu holofote como campeão para batalhar por uma maior representatividade para a região em que seus pais construíram a vida.

"Sim, 100% (vou entrar com a bandeira da Palestina). Nós conversamos sobre isso e eles (UFC) aceitaram. Nada vai me impedir de fazer isso. É duro, especialmente agora. Já são dois anos com pessoas morrendo, passando fome, o povo de lá está com muita dor. E o mundo está apenas assistindo, criando desculpas. É louco. Isso me faz trabalhar ainda mais duro por eles, porque não posso perder. Quando eles me virem vencendo, verão a bandeira sendo levantada. A única forma que consigo de ser a voz deles é continuando a vencer. Deus tem um plano para tudo e espero que isso (conflito) chegue ao fim em breve", destacou Belal.