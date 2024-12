'Fui a pessoa certa no momento mais desafiador do Corinthians', diz António

António Oliveira voltou a falar sobre as dificuldades que enfrentou no comando técnico do Corinthians. No último sábado (21), o português participou da despedida do ex-volante Paulinho no Canindé e, em conversa com jornalistas após a partida, criticou a falta de oportunidade de reforçar o time antes de ser desligado.

O que aconteceu

António foi enfático ao ressaltar que "roeu o osso" no Corinthians. O técnico teve um elenco limitado à disposição até o meio temporada e foi demitido com a equipe na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, em julho.

Após a saída do treinador português, o Timão foi ao mercado e contratou nove reforços, sendo que seis que chegaram à titularidade. Na visão de António, se ele tivesse o mesmo investimento em suas mãos, também teria bons resultados ao fim da temporada.