Cambistas vendem ingressos da final da Superliga até R$ 700 mais caros

Após 12 anos, o ginásio do Ibirapuera volta a receber a final da Superliga feminina de vôlei e, por coincidência, o troféu será disputado por equipes paulistas. Às 15h45 (de Brasília), Sesi Bauru e Osasco/São Cristovão Saúde entram em quadra com casa cheia. Os ingressos estão esgotados e cambistas circulam livremente aos arredores do ginásio na tentativa de venderem ingressos até R$ 700 mais caros.

A reportagem do UOL flagrou inúmeros cambistas circulando tanto nas calçadas que rodeiam o ginásio quanto aos arredores da própria arena. "Tá sobrando? Compro e vendo ingressos", eles diziam. Não há qualquer tipo de fiscalização.

Os ingressos vendidos por cambistas variavam entre R$ 600 a R$ 800, sendo os mais baratos para cadeira superior e os outros para cadeira inferior. A esperança dos cambistas era encontrar com possíveis torcedores do Minas que compraram entradas antes das semifinais e a equipe acabou eliminada.