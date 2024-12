Corinthians combate fraude à vaquinha da Gaviões e derruba 278 sites falsos

Além de prestar apoio à Gaviões da Fiel durante o processo de criação da vaquinha para quitar a dívida com a Caixa, o Corinthians também comanda uma "caça" a sites fraudulentos. Até o momento, o departamento de Tecnologia da Informação, chamado IPTEC, identificou 379 sites falsos e tirou do ar outros 278.

O que aconteceu

Desde que membros do Fiel Torcedor começaram a ser alvos de fraude, o Corinthians vem unindo forças com uma empresa de tecnologia para combater os cibercrimes. O clube fechou parceria por permuta com a Dfense, empresa de segurança digital, para "contra-atacar". O trabalho do IPTEC é constante no monitoramento de palavras-chave e identificação de hackers.