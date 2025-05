Cédric renova contrato com São Paulo até o fim de 2027: 'E um orgulho continuar aqui'

O presidente do clube, Julio Casares, destacou o seu desempenho e a importância da renovação. "Esta renovação até 2027 é o resultado do bom trabalho desempenhado tanto pelo jogador dentro de campo como pelo clube na busca criativa por alternativas para reforçar o time. Cédric chegou ao São Paulo e, com humildade e competência, se estabeleceu como um jogador importante no elenco", afirmou.

Na mesma linha, o diretor de futebol Carlos Belmonte ressaltou o comprometimento do lateral. "O comprometimento demonstrado no dia a dia, a assiduidade nos jogos e o rendimento apresentado dentro do campo não nos deixam dúvidas de que o Cédric, em pouco tempo, se tornou uma peça importante do nosso projeto esportivo", disse.

Campeão da Eurocopa com a seleção portuguesa em 2016 e presente na Copa do Mundo de 2018, Cédric acumula passagens por clubes como Sporting (Portugal), Académica (Portugal), Southampton (Inglaterra), Internazionale (Itália), Fulham (Inglaterra) e Arsenal (Inglaterra).

No Campeonato Brasileiro, o São Paulo é um dos poucos times invictos após seis rodadas. A equipe ocupa a décima colocação na tabela, com oito pontos. O próximo compromisso será nesta sexta-feira, às 21h30, diante do Fortaleza, no MorumBis.