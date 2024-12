Corinthians ainda mira lateral, mas vê alas entre destaques da temporada

O Corinthians ainda sonha em contratar um lateral-esquerdo, mas a ascensão dos alas ficou entre os destaques da equipe na temporada.

Bidu e Matheuzinho em evolução

Matheuzinho era contestado até como opção entre os reservas, mas assumiu a posição de Fagner na titularidade. Existia uma grande preocupação da diretoria com a lateral-direita no início de 2024, principalmente pela dúvida sobre a renovação de contrato do ídolo alvinegro. O ano passou, Matheuzinho viveu períodos de oscilação, inclusive com a polêmica que permeou sua contratação, mas encerrou a temporada em alta, prestigiado pelo técnico Ramón Díaz, sendo titular nas últimas oito rodadas do Brasileirão.

Bidu foi mais um dos casos de recuperação técnica no elenco com Díaz. O lateral-esquerdo iniciou o ano também na reserva, praticamente sem chances de entrar em campo. Até agosto, o jogador havia atuado em apenas 10 partidas. No período sob o comando de António Oliveira, até julho, Hugo foi titular absoluto, mas o time não engrenava. Bancado por Ramón, Bidu desbancou o companheiro e ainda virou importante peça do esquema tático do argentino — aparecendo no ataque para receber passes dos meias Rodrigo Garro e André Carrillo em diagonal.