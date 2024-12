Bap anuncia José Boto como diretor do Flamengo; Filipe Luís segue técnico

José Boto desembarca no Brasil no dia 28 de dezembro e vai chefiar o futebol do Flamengo em um novo molde de organograma implementado pela diretoria rubro-negra, agora comandada por Bap.

"Acho que conversei mais tempo com ele do que com a minha própria esposa. Ele é um cara habituado com a separação entre razão e emoção. Acredita em processo", reforçou o dirigente rubro-negro.

O anúncio de Bap aconteceu na entrevista que antecede a posse.

"Eu tinha um compromisso com a minha equipe, que eles seriam os primeiros a saberem de tudo. Então, eu estava aqui teclando no telefone isso para eles, para eles saberem um minuto antes de todos vocês. E eu dei uma mensagem para eles dizendo quem seria, porque ao longo do processo eleitoral, todo mundo tem uma curiosidade, todo mundo tem uma opinião, todo mundo tem uma preferência. O Bap torcedor também tinha, e o Bap torcedor guardou isso para si e não comentou por ninguém. Talvez esse tenha sido um dos maiores desafios do processo eleitoral, você fazer um poker face", acrescentou o novo presidente do Flamengo.

Outros nomes antes dele? "Nós conversamos com outros diretores técnicos, foram várias conversas com várias pessoas e alguns que jamais foram citados".

Quem ele é

José Boto deixará o NK Osijek, da Croácia, onde estava desde janeiro. O início da carreira foi como treinador, mas ele migrou de função rapidamente. Em 2010, foi chefe de scout do Benfica e se destacou. Depois de oito anos, foi contratado como diretor esportivo do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, onde trabalhou até 2021, ano que chegou ao Paok, da Grécia. Ele deixou o clube em 2023 e assumiu o time croata em seguida.