Quatro times da Série A de 2025 estão sem técnico; veja cenário de cada um

Santos. Gustavo Quinteros, campeão argentino pelo Vélez Sarsfield, é o nome do momento. Antes, o Peixe chegou a negociar com Luís Castro, mas as conversas foram encerradas. Pedro Caixinha foi cogitado, porém também não avançou. De volta à Série A, o Santos teve Fabio Carille no comando durante todo o ano de 2024, mas encerrou o vínculo com o treinador após o título da Série B.

Vasco. O time carioca tem Renato Gaúcho como o plano A para o cargo em 2025. As partes devem se encontrar ainda esta semana para debaterem a ideia. Luís Castro também já esteve em pauta, mas não houve negócio.

Lista perde um integrante, mas pode ganhar outro

O Mirassol era integrante da lista até a noite da última segunda-feira (16). O clube paulista confirmou a chegada de Eduardo Barroca. A diretoria havia buscado Fabio Carille, que negou a oferta. Mozart, que comandou o clube no acesso à Série A, deixou o cargo após o fim da Série B.

O Botafogo pode entrar para a lista. Artur Jorge tem contrato vigente com o clube carioca, mas tem propostas do mundo árabe para deixar o Glorioso. Ele tem feito mistério quanto ao futuro após conduzir o time ao título inédito da Libertadores e do Campeonato Brasileiro.