Rescisão pesada do Al Nassr atrasa acerto de Luís Castro no Atlético-MG

Luís Castro recebeu há semanas uma proposta oficial do Atlético-MG, mas não tem qualquer pressa para voltar a trabalhar. A prioridade do técnico português passa por assumir um novo projeto somente a partir de março de 2025, mesmo que seja no Brasil novamente.

Visto a recente rescisão de contrato com o Al Nassr, da Arábia Saudita, Castro tem para receber cerca de 7 milhões de euros (quase R$ 44 milhões) nos próximos três meses (janeiro, fevereiro e março). Se fechar com o Galo, por exemplo, não teria mais direito ao referido valor.

Alvo de outros clubes no Brasil, como Santos e Vasco, e também na mira do Oriente Médio, o português descarta, por sua vez, treinar agora em Portugal, sobretudo por causa de questões tributárias que envolvem o dinheiro que já recebeu no futebol saudita.