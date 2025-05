Dorival justifica mudanças e valoriza atuação do Corinthians na Copa do Brasil: "Equipe se comportou bem"

O técnico Dorival Júnior estreou com vitória no comando do Corinthians. Nesta quarta-feira, o Timão bateu o Novorizontino, por 1 a 0, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, no duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Héctor Hernández anotou o gol alvinegro.

O treinador mandou a campo um time alternativo, com seis alterações em relação ao 11 inicial que saiu jogando contra o Flamengo, no último fim de semana. O meio-campo, por exemplo, foi formado por Maycon, Alex Santana, Charles e Bidon, enquanto o ataque teve Héctor Hernández e Talles Magno. Dorival sentiu que precisava mudar e justificou a escalação.

"Senti a necessidade de termos uma equipe fisicamente inteira em campo. Nós percebemos, no jogo do final de semana, o desgaste e as dificuldades que nós tivemos, até porque alguns jogadores já tinham ali seis, sete partidas em sequência. E isso, para mim, contribuiu para que não tivéssemos um jogo dentro de uma normalidade. Flamengo fez uma grande apresentação e não se pode apagar o resultado. Acima de tudo, foi uma equipe que sentiu algumas dificuldades e eu tinha que tomar uma atitude. Hoje, nós teríamos um jogo ainda mais veloz, que exigiria uma vitalidade muito grande, uma entrega. E acho que isso nós tivemos", explicou o treinador.