Quais são as 50 equipes mais valiosas do mundo? Veja ranking da Forbes

No futebol, o Real Madrid é o primeiro a aparecer: o clube espanhol cravou a 14ª posição — a mesma do ano passado — e tem valor estimado em US$ 6,6 bilhões (R$ 39,9 bilhões). Outros seis clubes fazem parte da lista: Manchester United, Barcelona, Liverpool, Manchester City, Bayern Munique e PSG.

Esporte é entretenimento e necessita acompanhar tendências e ter uma leitura rápida de hábitos de consumo para crescer, monetizar e, na outra ponta, não se tornar um ativo 'ultrapassado'. O futebol é o grande exemplo: é um esporte gigantesco, mas que necessita ter algumas inovações dentro e fora de campo para performar financeiramente melhor.

Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo

O valor das equipes é movido, entre outras coisas, por contratos de mídia — bons exemplos disto estão na NFL e na NBA, que pagam, respectivamente, US$ 380 milhões (R$ 2,3 bilhões) e US$ 230 milhões (R$ 1,4 bilhão) a cada franquia de suas ligas anualmente.

Os americanos são mestres em construir ligas e negociar as suas respectivas mídias. A NFL e a NBA possuem contratos de mídias gigantes. Isso se reflete no valuation das equipes.

Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo

Veja o top 50

1. Dallas Cowboys (NFL) - US$ 10,1 bilhões

2. Golden State Warriors (NBA) - US$ 8,8 bilhões

3. Los Angeles Rams (NFL) - US$ 7,6 bilhões

4. New York Yankees (MLB) - US$ 7,55 bilhões

5. New York Knicks (NBA) - US$ 7,5 bilhões

6. New England Patriots (NFL) - US$ 7,4 bilhões

7. New York Giants (NFL) - US$ 7,3 bilhões

8. Los Angeles Lakers (NBA) - US$ 7,1 bilhões

9. New York Jets (NFL) - US$ 6,9 bilhões

10. San Francisco 49ers (NFL) - US$ 6,8 bilhões

11. Las Vegas Raiders (NFL) - US$ 6,7 bilhões

12. Philadelphia Eagles (NFL) - US$ 6,6 bilhões

12. Real Madrid (La Liga) - US$ 6,6 bilhões

14. Manchester United (Premier League) - US$ 6,55 bilhões

15. Chicago Bears (NFL) - US$ 6,4 bilhões

16. Washington Commanders (NFL) - US$ 6,3 bilhões

17. Miami Dolphins (NFL) - US$ 6,2 bilhões

18. Houston Texans (NFL) - US$ 6,1 bilhões

19. Boston Celtics (NBA) - US$ 6 bilhões

20. Barcelona (La Liga) - US$ 5,6 bilhões

20. Green Bay Packers (NFL) - US$ 5,6 bilhões

22. Denver Broncos (NFL) - US$ 5,5 bilhões

22. Los Angeles Clippers (NBA) - US$ 5,5 bilhões

24. Los Angeles Dodgers (MLB) - US$ 5,45 bilhões

24. Seattle Seahawks (NFL) - US$ 5,45 bilhões

26. Tampa Bay Buccaneers (NFL) - US$ 5,4 bilhões

27. Liverpool (Premier League) - US$ 5,37 bilhões

28. Pittsburgh Steelers (NFL) - US$ 5,3 bilhões

29. Atlanta Falcons (NFL) - US$ 5,2 bilhões

30. Cleveland Browns (NFL) - US$ 5,15 bilhões

31. Los Angeles Chargers (NFL) - US$ 5,1 bilhões

31. Manchester City (Premier League) - US$ 5,1 bilhões

33. Minnesota Vikings (NFL) - US$ 5,05 bilhões

34. Baltimore Ravens (NFL) - US$ 5 bilhões

34. Bayern de Munique (Bundesliga) - US$ 5 bilhões

34. Chicago Bulls (NBA) - US$ 5 bilhões

37. Houston Rockets (NBA) - US$ 4,9 bilhões

37. Tennessee Titans (NFL) - US$ 4,9 bilhões

39. Kansas City Chiefs (NFL) - US$ 4,85 bilhões

40. Brooklyn Nets (NBA) - US$ 4,8 bilhões

40. Indianapolis Colts (NFL) - US$ 4,8 bilhões

42. Dallas Mavericks (NBA) - US$ 4,7 bilhões

43. Jacksonville Jaguars (NFL) - US$ 4,6 bilhões

43. Philadelphia 76ers (NBA) - US$ 4,6 bilhões

45. Boston Red Sox (MLB) - US$ 4,5 bilhões

45. Carolina Panthers (NFL) - US$ 4,5 bilhões

47. New Orleans Saints (NFL) - US$ 4,4 bilhões

47. Paris Saint-Germain (Ligue 1) - US$ 4,4 bilhões

47. Toronto Raptors (NBA) - US$ 4,4 bilhões

50. Arizona Cardinals (NFL) - US$ 4,3 bilhões

50. Phoenix Suns (NBA) - US$ 4,3 bilhões