Por onde andam os campeões mundiais 12 anos após título do Corinthians

Chicão: O ex-zagueiro deixou o time e ainda atuou por Flamengo, Bahia e no futebol indiano até se aposentar, em 2016. É atualmente coordenador de integração da base para o profissional.

Paulo André: O ex-defensor foi para a China e voltou ao Brasil para atuar no Cruzeiro e Athletico-PR, onde se despediu dos campos, em 2019. Ele trabalhava no clube mineiro junto de Ronaldo, como diretor interino, mas saiu após a venda da SAF.

Fábio Santos: O lateral-esquerdo saiu do Corinthians em 2015, mas voltou em 2020 e se aposentou no final do ano passado. Ele trabalha atualmente como comentarista da ESPN.

Ralf: O volante continua em atividade aos 40 anos e atua pelo Vila Nova, tendo disputado 28 jogos da Série B deste ano. Ele deixou o Corinthians em definitivo em 2020 e ainda passou por Cianorte e Avaí.

Danilo: O ex-meia ficou no Corinthians até 2018, foi para o Vila Nova no ano seguinte e pendurou as chuteiras ao fim da temporada. Ele retornou ao Corinthians em 2021, mas como treinador da base. Foi campeão da Copinha deste ano antes de ser demitido, em junho, e está sem cargo no momento.

Paulinho: Após o Mundial, o meio-campista rodou o mundo. Foi para o Tottenham, atuou no futebol chinês, chegou no Barcelona e também passou pela Arábia Saudita até retornar ao Alvinegro paulista, em 2022. Ficou no clube até o meio deste ano, está prestes a fazer a sua partida de despedida do futebol aos 35 anos e acabou de ser anunciado como coordenador técnico do Mirassol.