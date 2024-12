Como programa do SBT 'ajudou' o Corinthians a cogitar negócio por Pogba

"A gente sempre bate papo com o convidado antes da entrevista para pegar histórias exclusivas e curiosidades. Tentamos pensar em alguma ação para não ficar só no papo, aí perguntei para o Luva se ele topava ligar para o Pogba por vídeo durante a entrevista [com o Danilo] e ele topou na hora. Foi simples assim, e acabou que estourou a história de Pogba no Corinthians no mundo todo", explica Jojo Cassiano, roteirista do programa.

A pauta já estava alinhada, mas faltava convencer Danilo Gentili. O apresentador não é ligado a esportes e foi convencido por João Mesquita, diretor do programa que tinha visto o assunto circulando nas redes sociais nos últimos dias.

Quando fui passar a pauta com o Danilo disse para ele: 'a gente vai ligar para esse jogador francês, o Corinthians acabou de contratar um holandês, então vamos tentar brincar disso com ele. Aí fiquei pentelhando o Danilo pelo ponto para ele falar para o Pogba vir pro Corinthians.

João Mesquita, diretor do The Noite

A repercussão foi tão grande que a diretoria do Corinthians passou a estudar formas de viabilizar a contratação do astro francês. Apesar de negar publicamente que exista alguma negociação com Pogba, Augusto Melo é um dos entusiastas do negócio.

A diretoria alvinegra já tem o apoio da Esportes da Sorte, sua patrocinadora máster, para tentar o acordo. A empresa vê com bons olhos a possibilidade de trazer o reforço francês depois do sucesso da contratação de Memphis Depay, viabilizada após parceria entre o clube e a casa de bets para pagar os salários do holandês.

Apesar de serem os "responsáveis" pelo assunto ganhar cada vez mais força, os integrantes do The Noite não estão tão empolgados com a possibilidade de Pogba jogar no Brasil.