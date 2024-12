Sem tempo, CPI das Apostas não ouvirá Paquetá e Luiz Henrique

A CPI das Apostas no Senado vai terminar os trabalhos sem ouvir os jogadores Lucas Paquetá, do West Ham, e Luiz Henrique, do Botafogo.

Ambos foram convocados, mas conseguiram postergar a presença a ponto de a oitiva se tornar inviável, diante dos prazos da CPI e do recesso parlamentar.

O relator da CPI é Romário (PSB-RJ), que pretende apresentar o documento com as conclusões dos trabalhos em 5 de fevereiro, após o recesso, que começa sexta-feira (20). A votação do relatório fica prevista para a semana posterior à apresentação do relatório, dia 11 ou 12 de fevereiro.