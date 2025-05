Juventus pode oferecer R$ 540 milhões por atacante nigeriano, diz jornal

A Juventus tem interesse na contratação do atacante nigeriano Victor Osimhen, do Galatasaray, e estaria disposta a oferecer 85 milhões de euros - R$ 540 milhões - pela contratação do jogador.

O que aconteceu

A Juve trata como prioridade a contratação de um atacante e promete abrir os cofres para contar com o nigeriano de 26 anos, que já se destacou jogando na Itália.

O clube italiano, porém, terá concorrência: na Europa, o Manchester United também tem interesse no jogador. O Al Hilal, da Arábia Saudita, é outro interessado.