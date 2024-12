São Paulo: Lista da Copinha tem dois 'profissionais'; veja inscritos

A lista de 30 atletas inscritos pelo São Paulo na Copa São Paulo de Futebol Jr. conta com dois jogadores que 'pertencem' ao elenco profissional do time: Igão e Henrique Carmo.

O que aconteceu

A dupla passou a maior parte da temporada treinando no CT da Barra Funda com o técnico Luis Zubeldía. Henrique fez sua estreia profissional no decorrer da temporada, enquanto Igão entrou no final do último jogo do ano.

Ryan Francisco e Lucas Ferreira, que subiram para o último jogo do ano, também estão inscritos no torneio de base. Ryan Francisco inclusive fez sua estreia profissional contra o Botafogo; Ferreira ainda não.