Hulk critica Zé Ivaldo por comemoração contra o Atlético-MG: "Pensamento de jogador pequeno"

O Atlético-MG segue sem vencer no Campeonato Brasileiro e amargou mais uma derrota nesta quarta-feira, ao perder por 2 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro, pela quarta rodada da competição. Após o jogo, o atacante Hulk não escondeu a frustração com o desempenho da equipe e criticou duramente a comemoração provocativa de Zé Ivaldo, autor do primeiro gol do Peixe, que imitou uma galinha.

"Não é bem irritado. Acho que você tem que fazer média com a torcida jogando bem, dando a vida pelo teu clube, dando o sangue pelo teu clube. Por exemplo: eu não vi, mas disseram que ele fez o primeiro gol e imitou uma galinha. Isso é de jogador pequeno. Você faz gol, valoriza teu trabalho, comemora com a torcida, porque você faz a alegria deles. E não fica provocando nosso time porque jogou no nosso rival", disse Hulk à Globo.

"Então, esse é pensamento pequeno. Pensamento de jogador pequeno. Eu acho que é por isso que, às vezes, os jogadores não crescem tanto. Acham que são craques e ficam pelo meio do caminho, porque têm a cabeça muito pequena", complementou o atacante.