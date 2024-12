PSG 'português' vence RB Salzburg e tira corda do pescoço na Champions

Salzburg dá sinal de vida. Pressionado, o time austríaco fez transição rápida após roubar bola no meio de campo, e Nene apareceu livre pela esquerda da área. Ele finalizou cruzado, mas pegou mascado na bola.

Inacreditável, Gonçalo Ramos. Vitinha encontrou Hakimi livre pela direita na área. O marroquino só ajeitou para o meio. Gonçalo Ramos teve caminho livre para empurrar para as redes, mas furou.

Agora sim, Gonçalo: 1 x 0. Em lance parecido com o anterior, Hakimi foi lançado por Barcola na segunda trave e ajeitou de cabeça para Gonçalo Ramos. O português se jogou na bola e completou para as redes.

Perdeu! Barcola saiu cara a cara com Schlager na reta final do primeiro tempo e tentou uma cavadinha na saída do goleiro. Ele tirou do adversário, mas mandou rente à trave.

Nuno Mendes mata o jogo: 2 x 0. Já no segundo tempo, Doué recebeu no fundo pelo lado esquerdo e tocou para o meio. Nuno Mendes chegou finalizando de primeira e mandou a bola no ângulo esquerdo de Schlager.

Doué faz golaço: 3 x 0. Hakimi tabelou com Lee pelo lado direito e deixou Doué livre para finalizar no meio da área. Ele mandou no ângulo direito de Schlager.