Artesanato, moda e música: Vascaínos realizam feira em local histórico

Estúdio de tatuagem temático do Vasco, o "Studio da Colina" marcou presença. Ele vendeu quadros feitos por seus tatuadores, além de camisas e outros produtos.

Chico Chico, filho de Cássia Eller, na Feira Autônoma Vascaína: ele se apresentou no local Imagem: Alexandre Araújo / UOL

O evento também teve como atração musical Chico Chico, filho de Cássia Eller. O músico é vascaíno e já havia feito outras participações ligadas ao clube.

O "Sambarreira" foi outro que animou os vascaínos. O grupo foi formado de maneira informal nos pré-jogos nos arredores de São Januário e acabou e se profissionalizou, hoje fazendo shows em eventos fora das partidas do Cruzmaltino. Nos intervalos o público ficou ao som de DJ's.

O evento também celebrou o aniversário do Candinho e o Dia do Vascaíno. A data foi oficializada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e é celebrada todo dia 13 de abril.