Brasileiro sub-23 de Atletismo tem índice para o Mundial e dois recordes do campeonato

Matheus fará duas etapas da Diamond League na China, em Xiamen (26/4) - 300 m com barreiras - e Shangai/Kegiao (3/5) - 400 m com barreiras.

"Meu grande objetivo é chegar entre os primeiros e fazer um PB nos 400 m com barreiras e também fazer um teste nos 300 m com barreiras. Estou confiante, treinando bem e saudável", disse o cearense, que até hoje correu apenas uma prova na Diamond League, na Polônia, onde fez sua melhor marca pessoal (48.12) nos 400 m com barreiras, também índice para o Mundial de Tóquio. "Eu creio que vai ser uma boa experiência correr com atletas mais rápidos do que eu e ganhar conhecimento".

O segundo recorde do Brasileiro sub-23 foi quebrado por Thiago Resende Ornelas dos Santos nos 110 com barreiras (13.74). O barreirista, apelidado de 'Pantera Negra', também foi escolhido o melhor atleta da competição, ao lado de Julia Ribeiro, campeã dos 400 m rasos (52.80).

Um total de 671 atletas participaram do Brasileiro, vencido pelo Praia Clube-CEMIG-Exército, com 408,75 pontos. A equipe também venceu na categoria feminina (197 pontos) e masculina (211,75). A Associação Desportiva Centro Olímpico (ADECO), com 187 pontos, foi a vice-campeão no geral e a ADC São Bernardo a terceira colocada, com 186 pontos.