Técnico do Guarani minimiza vaias da torcida após revés na estreia: 'Me sinto zero pressionado'

O Guarani iniciou sua caminhada na Série C do Campeonato Brasileiro com uma derrota por 3 a 2 para o Maringá, neste domingo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Após o jogo, o técnico Maurício Souza minimizou as vaias da torcida e garantiu não se sentir pressionado no cargo.

"Me sinto zero pressionado. Quem se deixa abater por isso, não pode estar no futebol. A torcida tem o direito de vaiar ou apoiar, e nosso papel é reverter esse ambiente com vitórias. Isso faz parte da cultura do futebol brasileiro. O importante é seguir trabalhando com seriedade", afirmou o treinador.

Maurício Souza não poupou críticas à arbitragem da partida. "Foi um gol extremamente irregular. O atacante deles estava completamente impedido. Ele acerta um chute de rara felicidade, mas não há dúvida sobre a posição irregular. A nossa linha estava bem postada. O erro foi da arbitragem, na minha opinião", disparou.