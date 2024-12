Ramón Díaz enaltece Yuri e vê Corinthians 'convencido' por estilo de jogo

Para Emiliano, Yuri Alberto teve papel fundamental na evolução do time. O camisa 9 foi bancado pela comissão técnica, mesmo durante períodos de baixa, e chegou à artilharia do Brasil, com 31 gols marcados. Além disso, o auxiliar argentino projeta Yuri na seleção brasileira.

Foi fundamental Yuri acreditar, porque sabíamos da qualidade e da classe de jogador que ele é, sobretudo a grande pessoa que é. Nos momentos ruins, com sorriso e um semblante de quem queria trabalhar. Foi dar confiança, na entrevista perguntavam porque não tirávamos, e aí está o resultado. Goleador passa por momento ruim, hoje é um jogador muito importante não só para Corinthians como pode ser para a seleção...É importante ter um artilheiro assim.

Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Corinthians

Além disso, o auxiliar afirmou não ter certeza se o goleador permanecerá no Corinthians em 2025. Ainda assim, garantiu que fará o que for possível para contar com o seu camisa 9 no ano que vem.

Não depende de nós, mas vamos brigar todos juntos, tentar fazer algo, queremos que fique pela classe de jogador que é, extraordinário.

Emiliano Díaz

O que mais disse a comissão técnica

Emiliano avaliou clima positivo no vestiário. "Internamente acreditamos no trabalho que fazíamos, sobretudo a harmonia no grupo, sempre muita união e dedicação, ainda mais nos momentos difíceis. Acreditar no trabalho, no momento, no elenco que teríamos, que ainda dá para brigar por mais coisas. De cinco meses para cá, chegamos em duas semifinais e ficar em segundo no segundo turno não é fácil, mas o time acreditou, o elenco se armou. Internamente, sabíamos que poderia acontecer. Parabéns a todo mundo, mas acho que a união foi a chave para terminarmos do jeito que terminamos."