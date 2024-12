Classificação do returno tem 'intruso' na liderança e Corinthians no top 4

O returno do Brasileirão foi marcado por mudanças significativas, se comparado com a primeira parte do campeonato. Desde times rebaixados fora do Z4 ao Corinthians no top 4, a segunda metade do torneio foi "outra competição".

O Inter tem a melhor campanha da 19ª rodada em diante, segundo pesquisa da UFMG, liderando o torneio a frente de Botafogo e Palmeiras. A equipe gaúcha teve 11 vitórias, quatro empates e três derrotas em 18 jogos disputados, com saldo de gols de 18 pontos, três a mais que o alviverde paulista.

O Corinthians, que brigou boa parte do torneio no Z4, é o quarto melhor colocado no returno da competição. Com oito vitórias seguidas, o Timão chegou a 34 pontos conquistados na segunda metade do Brasileirão, com chances de "título" da Série A. O alvinegro teve a melhor defesa (12 gols sofridos) e o menor número de derrotas (duas) desta etapa.