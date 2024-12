Palmeiras tem ato final em casa com adeus de ídolos e sonho do tri distante

O Palmeiras encerra sua temporada neste domingo (8), às 16h (de Brasília), contra o Fluminense, no Allianz Parque, pela última rodada do Brasileirão. Além do jogo poder decretar o pior ano da Era Abel Ferreira à frente do clube (apenas com o título do Campeonato Paulista), o duelo deve ser o adeus de alguns ídolos recentes importante do Alviverde.

O que aconteceu

O Palmeiras precisa de um milagre para ser campeão: vencer o Fluminense e ainda torcer para o São Paulo (com um caminhão de desfalques) superar o Botafogo no Nilton Santos. O próprio Abel já confirmou em coletiva após a vitória sobre o Cruzeiro que o campeonato está praticamente definido e o sonho pelo tri mais distante.

Dudu, Rony e Zé Rafael, importantíssimos na Era Abel, podem estar fazendo suas despedidas. Os atacantes perderam muito espaço no elenco em 2024 e estão insatisfeitos com suas situações no clube — ambos devem vestir a camisa de outro time em 2025. O meio-campista sofreu com lesões durante este ano, perdeu a vaga no time titular e ainda teve problemas com a torcida nas redes sociais.