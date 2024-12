Pode não dar em taça, mas jogo contra Flu tem motivação extra no Palmeiras

O Palmeiras já sabe que as chances de título do Brasileirão são remotas, mas o adversário da última rodada já foi algoz do Alviverde em outras ocasiões e dá uma motivação extra à equipe paulista para fechar o ano com uma vitória no Allianz Parque.

O que aconteceu

O Fluminense, adversário do Palmeiras na 38ª rodada, entra em campo correndo risco de ser rebaixado para a Série B do Brasileirão.

O Tricolor das Laranjeiras pode cair com 2 combinações de resultados de 27 possíveis entre os que lutam contra o Z4: derrota para o Palmeiras, vitória do Athletico-PR contra Atlético-MG, e vitória do RB Bragantino contra o Criciúma; e o outro é derrota para o Palmeiras, empate entre Atlético-MG e Athletico-PR, e vitória do RB Bragantino contra o Criciúma.