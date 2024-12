Como Palmeiras vai ganhar mais dinheiro ao ajudar no rebaixamento do Flu

Ou seja, se Red Bull Bragantino ou Atlético-MG caírem, os times que estão na Libra receberão R$ 110 milhões a menos. Já se o rebaixado for Fluminense ou Athletico, o bolo será mantido em R$ 1,1 bilhão para ser dividido entre os times do grupo.

Essa diminuição em contrato acontece por causa da Lei do Mandante. A Globo assinou com esses times e tem o direito de transmitir todas as partidas que eles jogam em casa, mas não poderá transmitir as partidas como visitante. Ou seja, uma equipe a menos significa 19 partidas a menos, que é o número que cada equipe faz como dono do estádio na Série A.

Além do Palmeiras, do Red Bull Bragantino e do Atlético-MG, estão na Libra outras equipes como São Paulo, Flamengo, Grêmio e Santos. Inicialmente, o Corinthians estava neste grupo e o contrato giraria em torno de R$ 1,3 bilhão. Com a saída do Timão para a Liga Forte, o bolo total sofreu essa redução.