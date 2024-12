Gratuito, UFL chega com parcerias pesadas, planos ambiciosos e toque de CR7

A Strikerz conseguiu costurar acordo com várias parcerias de peso — como a Adidas. A marca terá, por exemplo, uma arena exclusiva e mascote personalizado. Outras marcas como Joma, Kappa, Umbro, Ho Soccer e Reusch estão entre as empresas de roupas licenciadas.

O foco está na personalização de clubes, mas há equipes reais aptas para escolha: Monaco, Bayer Leverkusen, Besiktas e Porto estão entre as opções disponíveis.

Mesmo "recém-nascido", o game tem planos "ambiciosos" para conquistar o mercado global. Eugene Nashilov, CEO da Strikerz, revelou detalhes do que pretende trazer nos próximos meses.

Estamos ansiosos por este momento há oito anos e estamos muito satisfeitos em trazer o UFL para o mundo inteiro, mas isso é apenas o começo. Temos planos ambiciosos pela frente, incluindo atualizações regulares, novas funcionalidades, modos de jogo expandidos e objetivos que elevarão o game a novos patamares. Esperamos que os jogadores gostem do que construímos e se juntem a nós nesta emocionante aventura de futebol Eugene Nashilov

O UFL teve a valiosa "forcinha" de Cristiano Ronaldo em meio ao seu desenvolvimento. O astro português investiu R$ 200 milhões do próprio bolso e tornou-se um dos embaixadores do jogo — nomes como o brasileiro Firmino, o belga De Bruyne e o ucraniano Zinchenko também estão no grupo.