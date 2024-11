UFL: como é jogo queridinho de CR7 que quer rivalizar com EA FC e eFootball

Usuários do PlayStation 5 e do XBox Series XIS serão contemplados com a versão antecipada. A ideia da Strikerz é levar, em breve, a versão para computadores — e, no futuro, para celulares.

O UFL tem como missão "permitir ao jogador construir seu clube do zero e chegar ao topo", além de "oferecer uma jogabilidade excepcional". Além de times como Monaco, Porto e Bayer Leverkusen, a Adidas é uma das principais parceiras da plataforma.

O game foca na personalização de times e pode ser jogado tanto offline quanto online, em 1 contra 1 ou até 2 contra 2.

Você cria seu clube virtual, escolhe seu capitão, coloca suas cores, monta um elenco e pode começar a jogar com esse time. Há detalhes importantes: o primeiro é que não reiniciaremos o jogo de ano para ano — basicamente, não vamos mexer no seu progresso, nos itens que você conseguiu e nas coisas personalizadas que você tem. Tudo isso fica com você. Outra coisa: você também poderá jogar online com amigos. Você pode jogar offline, no 1 vs 1 e no 2 vs 2 Eugene Nashilov

Como é jogar o UFL

Os jornalistas presentes ao evento em Londres puderam ter a sensação do que é jogar o UFL — mesmo que em uma versão ainda não 100% igual ao que o público testará a partir do dia 5.