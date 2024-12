O que está por trás de abatimento de Abel Ferreira no Palmeiras

A coletiva de Abel Ferreira após a vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro, na última quarta-feira (4), foi bem diferente do que os torcedores e a imprensa estão acostumados a ver nos últimos quatro anos. O técnico português estava cabisbaixo, dando algumas respostas olhando para o chão e visivelmente abatido — e há motivos para isso.

O que aconteceu

Para Abel, o Palmeiras não tem mais chances de ficar com o título do Brasileirão — confirmando que esse é seu pior ano à frente do clube. O UOL apurou que parte da chateação do técnico é por saber que o Alviverde tem chances de título na última rodada, mas que isso dificilmente vai acontecer. O Palmeiras precisa vencer o Fluminense no Allianz Parque, e torcer para o São Paulo vencer o Botafogo no Nilton Santos.

Técnico também está magoado com parte da torcida do Palmeiras. Na derrota por 3 a 1 contra o Botafogo em casa, na semana passada, Abel Ferreira ouviu gritos de "burro" de alguns torcedores que estavam no setor das organizadas. Rapidamente os xingamentos foram abafados pelo resto do estádio, mas o episódio ainda está vivo na cabeça do treinador.