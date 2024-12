Leila avalia grupo do Palmeiras no Mundial e promete time mais competitivo

O Palmeiras está no Grupo A da competição com Porto, Inter Miami e Al Ahly, do Egito.

A equipe de Abel Ferreira teve sorte no sorteio, mas deve ter uma pedreira caso avance. Se conseguir a classificação, o Palmeiras enfrentará o 1º ou o 2º colocado do Grupo B, que tem Atlético de Madri, PSG e Seattle Sounders (EUA).

Al Ahly é o único time que já cruzou o caminho do Palmeiras. As equipes se enfrentaram na disputa de 3º lugar de 2020, em Doha, quando o Al Ahly venceu nos pênaltis. Já no ano seguinte, em Abu Dhabi (EAU), na semifinal, o Palmeiras deu o troco e venceu por 2 a 0 com gols de Raphael Veiga e Dudu.

Os duelos contra Porto e Inter Miami, de Lionel Messi e companhia, serão inéditos.