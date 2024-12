Imprensa gringa: Inter Miami dá 'sorte' contra Palmeiras, Botafogo assusta

O Inter Miami deu "sorte" de cair no mesmo grupo do Palmeiras no Super Mundial de Clubes, e o Botafogo impressiona no grupo da morte, segundo veículos da imprensa internacional.

O Palmeiras enfrentará Inter Miami, de Messi, Porto e Al-Ahly (Egito) no grupo A. O Glorioso está no grupo B, com Atlético de Madri, PSG e Seattle Sounders.

Já o Flamengo disputará com Espérance (Tunísia), Chelsea e León (México) no grupo D. Por último, o Fluminense está no grupo F, com Borussia Dortmund, Ulsan HD (Coreia do Sul) e Mamelodi Sundowns (África do Sul).