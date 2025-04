Onde vai passar as lutas do UFC Kansas City? Card completo, horários e onde assistir

Ian Machado Garry e Carlos Prates duelam na noite de hoje na luta principal do UFC Kansas City. O card principal começa a partir das 22h (de Brasília).

Onde assistir? A transmissão ao vivo do evento será feita pelo UFC Fight Pass (streaming —sujeito às condições da plataforma). O UOL Esporte transmite as três primeiras lutas do card preliminar no YouTube.

Carlos Prates terá mais uma chance de brilhar no card principal do UFC. Originalmente escalado para enfrentar Geoff Neal no UFC 314, o brasileiro ficou sem adversário após a lesão do norte-americano.