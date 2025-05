Dorival projeta jogo contra o Racing-URU e cobra "regularidade" do Corinthians

O Corinthians tem um importante compromisso pela frente nesta quinta-feira. O time enfrenta o Racing-URU, em Montevidéu, pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O técnico Dorival Júnior projetou a partida.

A equipe do Parque São Jorge se encontra em uma situação complicada no torneio. O Timão é o terceiro colocado do Grupo C, com cinco pontos, e precisa de uma vitória para se manter vivo. Dorival espera chegar à última rodada com chances de classificação.

"É uma partida fundamental para a nossa equipe. Estaremos muito concentrados e focados em busca de um resultado importante. É um jogo sempre muito difícil, porém nós precisamos alcançar um resultado que nos dê a possibilidade de chegarmos vivos na última rodada", afirmou o comandante.