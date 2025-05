Racing-URU x Corinthians: informações e prováveis escalações do duelo pela Sul-Americana

O treinador tem baixas de peso para a confronto decisivo. O atacante Memphis Depay sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito durante um treino desta semana e sequer viajou com o elenco ao Uruguai. Além dele, o volante Raniele, com um edema no músculo anterior da coxa direita, também fica de fora.

Já o zagueiro equatoriano Félix Torres cumpre o segundo jogo de suspensão por ter sido expulso no primeiro encontro com o Racing, em Itaquera.

Do outro lado, os uruguaios estão virtualmente eliminados da Sul-Americana. O time é o lanterna do grupo e ainda não somou nenhum ponto no torneio.

A equipe comandada por Cristian Chambian vem de derrota para o Huracán, em casa, por 3 a 1.