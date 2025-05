Palmeiras x Bolívar: informações e prováveis escalações sobre o jogo da Libertadores

Já classificado às oitavas de final da Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Bolívar, na noite desta quinta-feira, pela quinta rodada da fase de grupos do torneio continental. A bola rola a partir das 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira conseguiu a vaga com duas rodadas de antecedência depois de vencer o Cerro Porteño, no último compromisso, por 2 a 0. O Verdão é líder do Grupo G, com 12 pontos conquistados, seguido por Cerro (7), Sporting Cristal (4) e Bolívar (3).

Cerro e Sporting Cristal já disputaram a quinta rodada, com triunfo dos paraguaios. Assim, para seguir sonhando com classificação, precisa vencer o líder do grupo. Em caso de derrota, se despede da competição. Em caso de igualdade no placar, vai para a última rodada precisando vencer o Cerro e torcendo pelo tropeço do Palmeiras.