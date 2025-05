Escalação do São Paulo: Oscar volta a ser titular contra o Libertad

A escalação do São Paulo está definida para o confronto desta quarta-feira, contra o Libertad, do Paraguai, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela quinta rodada do Grupo D da Copa Libertadores. A novidade fica por conta de Oscar, que volta a ser titular após se recuperar de uma lesão na região posterior da coxa esquerda.

O Tricolor vai em busca da classificação - já encaminhada - para as oitavas de final do torneio sul-americano. A equipe comandada pelo técnico Luis Zubeldía é líder do grupo, com dez pontos, à frente do Libertad, com sete, Alianza Lima, com quatro, e Talleres, com um tento.

A escalação do São Paulo completa conta com Rafael; Cédric Soares, Ruan, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Marcos Antônio e Oscar; Lucas Ferreira, Ferreirinha e André Silva.