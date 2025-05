Transmissão ao vivo de Cerro Largo x Vitória pela Sul-Americana: veja onde assistir

Cerro Largo e Vitória entram em campo hoje (14), às 21h30 (de Brasília), no Centenário, em Montevidéu, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Onde assistir? O jogo será transmitido com exclusividade pela ESPN4 (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

As duas equipes disputam ponto a ponto a segunda colocação do Grupo B. Os uruguaios possuem quatro pontos, enquanto a equipe brasileira tem um ponto a menos.