Luciano diz que não sabe se fica no São Paulo para 2025

Repórter: Você fica?

Luciano: Não sei.

O jogador tricolor lamentou os 'gols bobos' levados pelo São Paulo, assim como, segundo ele, aconteceu na derrota para o Grêmio na rodada anterior. Ele foi o autor do único gol são-paulino na derrota para o time de Caxias.

No primeiro tempo a gente teve a posse de bola, mas infelizmente o time deles estava fechado. No segundo tempo a mesma coisa que aconteceu contra o Grêmio, a gente desliga do jogo e acaba tomando os gols, gols bobos, que a gente pode evitar

Luciano disse entender a frustração do torcedor e lamentou o fim de temporada que o São Paulo tem feito, agora com quatro jogos sem vencer no Brasileirão.