Volta Redonda vence a 1ª na Série B, sai da zona de rebaixamento e afunda o Paysandu

Volta Redonda e Paysandu se enfrentaram na noite deste sábado, no estádio Raulino de Oliveira, em partida da sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com gol de Gabriel Bahia na reta final, os cariocas venceram pelo placar de 1 a 0 e celebraram o primeiro triunfo após um início complicado.

O resultado tirou o Volta Redonda da zona do rebaixamento, levando o time ao 16º lugar, com quatro pontos conquistados. O Paysandu se afundou ainda mais no na zona da degola, com apenas dois pontos, na 19ª posição. O time de Belém, neste momento, é melhor apenas que o lanterna Amazonas. A vantagem é mínima no saldo de gols: -5 contra -6.

O time fluminense começou querendo mandar na partida. O time aproveitou jogadas pelos lados do campo, tentando encontrar bons cruzamentos. A melhor chance do jogo foi com Hyuri, que acertou a trave. Aos 27 minutos, o árbitro foi chamado pelo VAR após ter dado cartão vermelho ao zagueiro do time carioca, Gabriel Pinheiro. Após análise, ele decidiu dar apenas o amarelo, após falta no goleiro Matheus Nogueira.