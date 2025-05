Ituano, Ponte Preta e Maringá vencem de novo e dividem a liderança da Série C

A campanha parecida levou o time de Campinas também à terceira vitória em quatro jogos, com os mesmos dez pontos e quatro no saldo de gols positivo, atrás da equipe de Itu no número de gols marcados: sete contra seis. O Anápolis é o primeiro fora da zona da degola da Série C, com dois pontos, enquanto o quarteto soma um ponto e ainda joga pela quarta rodada.

Entre as "forças sulistas", o Maringá fez o dever de casa no Paraná, apesar do susto, porque saiu atrás do Confiança. No final confirmou a virada, por 3 a 2. O Maringá colou nos líderes paulistas, também com dez pontos, e ainda invicto. Diferente da dupla, aparece com três no saldo de gols positivo. O Confiança é o 14º colocado, com três pontos.

O Tombense fechou os jogos do sábado como o terceiro clube a vencer em casa na rodada. Recebendo o Itabaiana, aplicou 2 a 0 e somou três pontos. A vitória levou o time mineiro para o G-8 da Série C, agora ocupando provisoriamente a sexta posição, com sete pontos. Sofrendo o terceiro revés consecutivo, o Itabaiana aparece na 13ª posição, com três pontos.

Confira os resultados deste sábado:

ABC 2 x 3 Ituano

Maringá 3 x 2 Confiança