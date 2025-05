Com polêmica no fim, Bahia supera Botafogo em casa e emplaca 3ª vitória seguida no Brasileirão

O Bahia fez valer o mando de campo e, sob muita chuva, venceu a terceira seguida no Campeonato Brasileiro ao bater o Botafogo por 1 a 0, na noite deste sábado. O único gol foi marcado por Cauly ainda no primeiro tempo. A partida, disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador, contou com uma polêmica nos instantes finais. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza expulsou o goleiro John, mas voltou atrás poucos segundos depois.

O Bahia vinha de vitória sobre o Ceará e o Palmeiras, então líder do Brasileirão, ambos por 1 a 0. Com a boa sequência, alcançou 12 pontos e colou no G-4, em quinto lugar. O Botafogo, por outro lado, que vinha de boa vitória por 2 a 0 no clássico com o Fluminense, segue com oito pontos, na modesta 11ª colocação.

Jogando em casa, o Bahia teve ritmo mais acelerado no primeiro tempo e levou perigo quando o cruzamento de Everton Ribeiro foi direto para o gol, exigindo boa defesa de John. Já o Botafogo, que até começou de forma mais equilibrada, não conseguiu segurar a melhora do Bahia com o passar do tempo.