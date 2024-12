Como nasceu a trama de extorsão a Luiz Henrique: prima da ex está presa

Luiz Henrique comemora seu gol pelo Botafogo, diante do Vasco, no Nilton Santos Imagem: Vitor Silva / Botafogo

Como o alerta começou

Raissa foi capturada de forma até célere porque a polícia já estava ciente de ameaças e tentativa de extorsão ao jogador. Não necessariamente feitas por ela. Isso ainda não está elucidado. Ela só citou a autoria das mensagens mais recentes. A investigação policial segue.

O alerta inicial foi dado pelo Botafogo, em uma notícia crime feita à Polícia Civil do Rio no fim de setembro.

Segundo o relato, Luiz Henrique recebeu três áudios por WhatsApp de número que ele não conhecia. Era véspera do jogo de volta contra o São Paulo, pelas quartas de final da Libertadores.