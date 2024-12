Marlon, da vaia ao troféu erguido no Botafogo: 'Momento separado para mim'

Ele é um cara muito importante, é o nosso líder. Quando se tem um líder desse tamanho, a importância dele pra gente. Não tem comentário, sabe? Ele merece muito também. Deixar a família do outro lado do mundo também não é fácil. É um sacrifício muito grande, eu sei. É um cara que me ajudou muito. Eu agradeci muito a ele por esse momento, porque lembro de uma conversa que nós tivemos. Ele falou que precisava de mim, que contava comigo. E é isso, a gente merece

Marlon Freitas

Momento em que ergueu o troféu e título dedicado ao saudoso pai: "Passaram vários momentos ali da caminhada até aqui, de tudo que aconteceu comigo. Pelo meu pai também, eu falei que era o sonho dele, né? Conquistar essa Libertadores e eu consegui. Claro que queria ele aqui para poder dar um abraço, mas sei que ele está num bom lugar, sei que ele está feliz de tudo que o filho dele vem fazendo, né? Não só dentro de campo, mas fora também. Um cuidado com a família. Enfim, é o bem mais precioso que eu tenho, que é a minha família. E é isso. Estou muito feliz, esse título é para o meu pai. Sei que ele está feliz com o filhão dele, assim como ele me chama".

Foi de companheiro em companheiro motivar nos últimos minutos: "Eu lembro dessa cena. Eu só fui alertá-los que faltava pouco para o nosso sonho. Tinham 42, 43 minutos mesmo, e eu falei que faltava pouco, pra gente continuar se dedicando, comprometido dentro do jogo, concentrado dentro do jogo, que ia acontecer. E aconteceu. E mentalmente a gente estava muito forte dentro do jogo, mesmo com um a menos. O jogo todo foi com um a menos, praticamente. Eu respeito muito tudo que falam, jamais vou retrucar. É uma opinião que temos que respeitar, mas assim, a gente sabe do trabalho que é feito no dia a dia. Tem muita coisa que vocês (imprensa) não conseguem ver, não têm acesso. E assim, é muito sacrifício que fizemos por esse momento, muito mesmo. Foi muito difícil chegar até aqui. Pré-Libertadores pegando adversários difíceis, depois pegamos adversários que já foram campeões da Libertadores. adversários tradicionais dentro da competição, e a gente conseguiu. Esse grupo merece, nunca desistiu, nunca vai desistir. E é comemorar, comemorar muito porque a gente está na história".