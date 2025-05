Atacante do Mirassol detona Memphis em 2 idiomas: 'Não sabe o que é favela'

O atacante do Mirassol disse que era fã do camisa 10 do Corinthians, mas afirmou que Memphis "não passa de um personagem para chamar atenção do povo". Rafa Silva ainda marcou o perfil do holandês na postagem.

Entre as críticas, o atleta do Mirassol afirmou que Memphis "não sabe o verdadeiro significado de favela".

Confira o texto postado por Rafa Silva na íntegra: