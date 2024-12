"Chope pra rebater" e desconto a botafoguense: o dia seguinte na Argentina

"Ainda estou de ressaca, mas estou tomando um chope para rebater (risos). Daqui vou para Floripa e depois Porto Alegre para o jogo de quarta contra o Inter", disse o alvinegro que bebia no restaurante que Textor visitou e causou alvoroço na última quinta (28).

Classificação e jogos Libertadores

Desconto para atleticanos e botafoguenses na feirinha

Muitos brasileiros aproveitaram para ir à tradicional feirinha do bairro de San Telmo, que ocorre aos domingos.

Por lá, estabelecimentos ofereciam descontos para quem estivesse com camisas do Atlético-MG ou Botafogo, caso da "La Casa Del Dulce de Leche", uma das mais famosas lojas de doces de leite da Argentina e que acenava com 15% para os alvinegros.

Aeroportos cheios

Tanto o aeroporto de Ezeiza quanto o Aeroparque apresentavam um grande fluxo de atleticanos e botafoguenses rumo ao Brasil.