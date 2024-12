Botafogo marca festa do titulo da Libertadores na praia; veja detalhes

A festa do Botafogo, campeão da Libertadores 2024, será neste domingo (1), às 17h, no Mourisco Mar, na enseada de Botafogo, e deve se estender ao longo da praia.

O que aconteceu

O desembarque dos campeões no Brasil deve acontecer entre 14h e 15h, no aeroporto do Galeão.

Elenco e comissão vão se deslocar de ônibus até a praia de Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro.