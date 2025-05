Corinthians sofre primeira derrota com Dorival e vê Mirassol quebrar tabu de 17 anos

Até este fim de semana, eram 14 jogos entre as duas equipes, com 10 vitórias do Corinthians e quatro empates. Com o triunfo deste sábado, portanto, o Mirassol colocou fim a tal tabu, somou seu primeiro triunfo no histórico do duelo e gerou instabilidade no Timão.

O resultado deste sábado fez com que o Corinthians permanecesse na oitava colocação, com os mesmos 10 pontos, mas o clube ainda pode perder posições com o decorrer da rodada. O Alvinegro também segue sem vencer fora de casa no torneio nacional - são quatro jogos, com três derrotas e um empate.

O Corinthians, agora, tenta se recuperar e volta suas atenções para a disputa da Copa Sul-Americana. Nesta terça-feira, o Timão enfrenta o Racing, do Uruguai, a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Centenário, pela quinta rodada do Grupo C da competição.