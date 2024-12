Luxemburgo cita Cléber Machado e diz: 'Por que sou mercenário e ele não?'

Hoje na dúvida entre ser treinador e dirigente, o "pofexô" agia como um coach nos clubes e se envolvia em vários departamentos.

Imprensa não aceita que treinador é preparado. O cara pode comentar, reportar, fazer propaganda, e o técnico tem que ser só técnico? Em 1997 saí do Santos com gente falando que eu era graneiro e mercenário. E eu devolvi R$ 500 mil, fiz contrato de dois anos e trabalhei um só, fiz a coisa correta. Hoje vejo o Cleber Machado, e não estou falando mal dele, mas saiu da SBT para a Record. Por que sou mercenário e ele não? Ele não é mercenário, procura o melhor, mas por que somos tratados diferentes? Vão jogar moeda nele? Esse tratamento do futebol ser diferente é complicado Vanderlei Luxemburgo, durante congresso em Santos