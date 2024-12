CBF pede que PM libere torcidas em Cruzeiro x Palmeiras, mas há impasse

A CBF tenta uma mudança de cenário de última hora para ter público no jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, pela 37ª rodada do Brasileirão, nesta quarta-feira (3), às 21h30, no Mineirão.

O que aconteceu

A entidade enviou ofício à Polícia Militar de Minas Gerais e ao Ministério Público para que haja uma reconsideração na posição de vetar a torcida do Palmeiras.

É uma mudança de postura inicial na própria CBF, que, diante do cenário de falta de segurança descrito pelas autoridades mineiras, chegou a confirmar a realização do jogo com portões fechados.