Defesa do Palmeiras é problema para Abel Ferreira resolver em reta final

Abel Ferreira tem dois problemas para resolver na defesa do Palmeiras para o jogo contra o Cruzeiro, na quarta-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão — com portões fechados.

O que aconteceu

Gustavo Gómez e Marcos Rocha cumprem suspensão e serão desfalques importantes no duelo. O defensor paraguaio levou o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo, e o lateral direito foi expulso no confronto.

Vitor Reis e Murilo devem formar a dupla de zaga. Murilo sentiu dores na coxa no jogo contra o Bahia e ficou no banco contra o Botafogo, mas está treinando normalmente e deve começar jogando.